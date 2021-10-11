Batman Belediyesi'nin kayyum dönemi için rapor hazırlandı: Usulsüzlükler zinciri

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Yerine kayyum atanan Batman Belediye Eşbaşkanı Dr. Mehmet Demir’in kayyumla yönetilen ve aralarında Diyarbakır ile Mardin’in de bulunduğu 17 il ve ilçe belediyesine ilişkin hazırladığı rapora göre; ihalelerin çoğu deprem, sel gibi olağanüstü hallerde başvurulacak “pazarlık (davetiye) usulü” kullanarak yapıldı. Rekabet usulün ortadan kaldırılarak sipariş usulü ile adrese teslim ihalelerle belediyelerin milyonlarca TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Raporda, belediyelere ait birçok taşınmaz kaymakamlık, müftülük, AKP teşkilatları ile çeşitli yandaş vakıf ve derneklere bedelsiz olarak verildiği kaydedildi. İşten çıkarılan binlerce kişinin yerine güvenlik görevlileri, kayyum yöneticilerinin akrabaları, AKP’ye yakın kişi ve parti üyeleri alındığı da belirtildi. Özel kalem müdürlüğü kadrosunun ise yandaşlara sınavsız memur olma kapısı haline geldiği vurgulandı. Belediyelere atanan iki kayyum döneminin incelendiği rapora göre, 23 belediyenin kayyum atanmadan önce 730 milyon TL olan borcu kayyumla birlikte yüzde 700 artarak 5 milyar 570 milyon TL’ye çıktı.

İşte raporda tespit edilen olaylardan bazıları:

YAPILAR BEDELSİZ VERİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) kayyumu, 392 ihaleden 219’unu pazarlık usulü ile verdi. Belediyeye bağlı DİSKİ, yalnızca bir yılda 632 doğrudan temin alımı yaptı.

Aynı şirkete ‘15 Temmuz organizasyonu ihalesi’ olmak üzere 8 ihale 11 milyon 588 bin TL’ye pazarlık usulü ile verildi. ‘Cihaz ve araç kiralama hizmet alım ihalesi’ pazarlık usulü ile belirlenen yaklaşık maliyetten 663 bin TL fazla olmak üzere 6 milyon TL’ye yapıldı. Belediye bütçesi kayyumdan önceki yıl 26 milyon TL fazla verirken, kayyum Cumali Atilla’nın görevde olduğu yıl ise gelirler yüzde 70 artmasına karşın, 112 milyon TL açık verdi. Atanan 2’inci kayyum Hasan Basri Güzeloğlu da maliyeti 324 bin TL olan 12 dekoratif şehir aydınlatmasının ihalesini 1 milyon 210 bin TL’ye verdi. Güzeloğlu’nun korumalarından T. Akyıldız’ın eşi H. Akyıldız, Kayapınar Belediyesi’ne müdür olarak atandı. Belediyede bir başkanlığa, AKP İl Başkanı S. Budak’ın akrabası İ. Budak getirildi. Bir dükkân bir vakfa 15, bir binanın 2 katı müftülüğe 25, başka bir binanın 1 kattı bir derneğe 10 ve 2 bin metrekarelik taşınmaz da Milli Eğitim’e 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

SINAVSIZ MEMURİYET

DİSKİ Genel Müdür Yardımcılığına AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU’dan F. Yörük, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden M. A. Altındağ, İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı’na AKP’li Elazığ Belediyesi’nden S. Erdoğan, Genel Müdür Yardımcılığı’na valilikten görevle atanan M.

Gökez getirildi. M. Gökez, belediyenin davalarına girmeden DİSKİ’den yüz binden fazla avukatlık vekâlet ücreti aldı. 7 kişiye sınavsız bir şekilde memur kadrosu verilip başka

kurumlara geçişleri sağlandı. Bazı kişiler, il dışından kuruma gelmeden evrak üzerinden memur yapıldı. DİSKİ’de işe alınan S. Kızıl, işe gitmeden 5 yıl memur maaşı aldı. Özel kalem müdürlüğü kadrosuna ataması yapılan S. Çelik, memur kadrosunu aldıktan sonra başka bir kuruma naklini yaptırdı. AKP Trabzon Kadın Kolları Başkan Yardımcısı E. Altuntaş, DİSKİ’ye atandıktan sonra memur kadrosu alıp Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı görevine yerleştirildi.

KİTAPLAR UÇTU

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi kayyumu, 165 ihaleden 134’ünü pazarlık usulü ile 362 milyon 614 bin TL’ye verdi. Merkezi bütçeden karşılanması gerekirken belediye bütçesinden karşılanan 22 ihalenin bedeli ise 28 milyon 677 bin TL. Kiralanan 77 araçtan bir kısmı emniyet, müftülük ve milli eğitim gibi kurumlara tahsis edildi. Kreşler, eğitim destek evleri ve kültür merkezi farklı kurumlara devredildi. Yerel seçimlerden kısa bir süre önce 19 taşınmaz diğer kurumlara tahsis edildi. Kayyumun Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis ettiği Cegerğun Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 10 bini aşkın kitap sayısı da 300’e kadar düştü. Kaymakamlık binasının döşemeleri belediyeden karşılandı. Yenişehir Belediyesi kayyumu, 90 ihaleden 58’ini pazarlık usulü ile verdi. Yas evleri müftülüğe ve milli eğitime 5 ila 25 yıllığına tahsis edildi.

MİLYONLUK KİRALAMA

Bağlar Belediyesi kayyumu, 54 ihaleden 40’ını 169 milyon 165 bin TL’ye pazarlık usulü ile verdi. İhalelerden biri olan ‘İş makinesi ve ekipmanların kiralanması’ 88 milyon 776 bin TL’ye yapıldı. AKP’li Hüseyin Beyoğlu, belediye kadrolarına akrabalarını alarak önemli görevler verdi. Beyoğlu, belediyeye ait 2 taşınmazı yakın çevresine tahsis etti. Organik tarım, güneş enerjisi santrali gibi projeler için alınan borçlanma yetkisi bu harcamalar dışında kullanıldı ve projelerden vazgeçildi. Batıkent meydanında bulunan davalık arazide AKP’li Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale’nin kaçak halı saha yapılmasına izin verildi.

PARALAR ALINDI YOL YOK

Belediye kaynaklarından 100 araç kiralayıp AKP’nin seçim çalışmalarında kullandığı kaydedilen Sur Belediyesi kayyumu, seçime birkaç gün kala 150’ye yakın kişiyi yasaya aykırı şekilde işe aldı. 7 milyon 760 bin TL’ye 60’a yakın köye yapılmak üzere ‘kilitli parke yapım işi ihalesi’ gerçekleştirildi ama söz konusu köylerde herhangi bir iş yapılmadı. 18 taşınmaz 18 milyon TL’ye satıldı. Belediye kayyumdan önce ‘Sur sokaklarını sağlıklaştırma projesi’ne yaklaşık 60 bin TL harcarken kayyum her bir sokak için yaklaşık 400 bin TL gider gösterdi. Kayyum ödemediği borçlar yerine belediyeye ait arsayı SGK’ye devretti. Kadın danışmanlık merkezinin kadın sorumlusu, kayyum atandıktan bir gün sonra görevden uzaklaştırarak yerine erkek müdür atandı.

BORÇLAR KATLANDI, TAŞINMAZLAR HİBE EDİLDİ

Lice Belediyesi’nin kayyumu Sinan Başak, ikinci günde kayınbiraderi Fatih S’yi işe aldı. Ardından DBB’de özel kalem müdürü yapıldı ve kendisine memur kadrosu verildikten sonra AKP’li Kâğıthane Belediyesi’ne tayin edildi. Belediyeye ait 1400 metrekarelik arsa emniyet müdürlüğüne devredildi. Bismil Belediyesi’nin kasasını 5 milyon 500 bin TL ile devralan kayyum, yerel seçimlerinde 20 milyon 440 bin TL borçla devretti. 14 milyon 439 bin TL’ye yapılan belediye hizmet binası, emniyet müdürlüğüne hibe edildi. Karşılığında alınan Emniyet Müdürlüğü eski binası ise bedelsiz olarak Milli Emlak’a hibe edildi. Toplamda 22 milyon 710 bin TL Emniyet, jandarma, müftülük ve milli eğitime kullanıldı. Kadın kooperatifi kapatılarak, tarımsal üretim yapılan 200 dönümlük alan yandaşlara verildi. İki araç kaymakamlık vakfına, 15 bin metrekare arsa Milli Emlak’a hibe edildi. Kadınlara dikiş nakış kursu veren atölye ile 42 adet dikiş nakış makinesi ve diğer malzemeler yandaş derneğe verildi. Kadın kültür merkezi, eğitim destek evi ve kadın politikaları müdürlüğü kapatıldı.