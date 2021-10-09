Melih Gökçek belediyenin malını böyle harcamış
Melih Gökçek’in birçok taşınmazı eşi Nevin Gökçek’in SOS Vakfı’na "yok" pahasına kiraladığı ortaya çıktı. Gökçek’in, ayrıca Korkutata Ailesi’ne, Keçiörengücü’ne ve Osmanlıspor’a birçok taşınmazı tahsis ettiği öğrenildi.
TÜGVA’nın İstanbul’da kiracısı olduğu Büyükada İskelesi’ni mahkeme kararına karşın tahliye etmemesi ile tartışmaya açılan vakıf ve derneklere kamu kaynaklarından ayrıcalık sağlamanın çok sayıda örneği Ankara’da da yaşandı. Melih Gökçek de işlek otopark ve büfelerin de aralarında olduğu onlarca belediye tesisini, düşük ücretler karşılığında spor kulüpleri ile vakıflara kiraladı. Taşınmazların bir bölümü tahliye edilirken SOS Vakfı ile Korkutata ailesi kira sözleşmesi bitmediği için bazı taşınmazları kullanmayı sürdürüyor.
Toplam 23 yıl yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin istifa ettirilen Melih Gökçek’in kamu kaynaklarından spor kulüpleri ve vakıflara sağladığı ayrıcalıklar, mülkiyeti belediyeye ait tesislerin kiralanma durumu ile ortaya konuldu. Gökçek, 14’ü AKP’li eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın ailesine olmak üzere belediyeye ait toplam 36 taşınmazı düşük kira ücretleriyle vakıf ve derneklerin kullanımına sundu.
BÜFELER KORKUTATA’YA
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gökçek döneminde ABB kaynaklarından en fazla faydalananların başında Korkutata Ailesi geldi. Aileye, Metro Ankaray istasyonlarında bulunan toplam 60 adet meşrubat büfesinin kiraya verildiği öğrenildi. Ailenin işlettiği büfeler, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerinden ardından ABB iştiraki EGO’ya devredildi. Korkutata Ailesi’nin belediyeden ucuza kiraladığı diğer taşınmazlar ise şöyle sıralandı:
• Göksu Otoparkı (Bin 546 araç kapasiteli)
• Sinema, mini car pisti, go cart pisti
• Raylı tırtıl, akülü araç pisti, açık havuz
OTOPARKLAR EŞİNE
Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in kurucusu olduğu SOS Vakfı da belediyeden ucuz taşınmaz kiralayan vakıflar arasında yer aldı.
Ankara Çamlıdere’de bulunan Ankara Evi, aylık yalnızca 569 TL karşılığında vakfa verildi. Mavi Göl Otoparkı, 50’nci Yıl Otoparkı ve Yenişehir Çok Katlı Otoparkı da vakfa kiralandı. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından ABB yönetimi, otoparkların tahliyesini ve belediyeye iadesini sağladı.
SPOR KULÜPLERİNE KIYAK
Danıştay’ın, “Belediyeler spor kulüpleri ile protokol imzalamaksızın taşınmaz alışverişinde bulunamaz” kararına karşın çok sayıda belediye taşınmazı, Gökçek döneminde Osmanlıspor ve Keçiörengücü’ne tahsis edildi.
Osmanlıspor ve Keçiörengücü’nün herhangi bir ücret ödemeden kullandığı bazı belediye taşınmazlar şöyle kaydedildi:
OSMANLISPOR
• Sincan Spor Merkezi Kompleksi (29 yıllığına bedelsiz)
• Yelken Branş Binası (10 yıllığına bedelsiz)
• Sincan Asaş Stadı 5 Katlı Otel (25 yıllığına bedelsiz)
KEÇİÖRENGÜCÜ
• Gençlik Parkı Otoparkı
• AŞTİ Otoparkı (Kira 24 bin TL)
• Nikah Salonu (Kira 12 bin TL)
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