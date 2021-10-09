MHP’li belediye başkanından 'FETÖ' şartlı arsa satışı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 17:44

İzmir’in MHP’li Aliağa İlçe Belediye Başkanı Serkan Acar, rafineri tesislerinin arasında bulunan ve yol olarak kullanılan parselleri satışa çıkardı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik araziyi, yaklaşık 30 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkaran Belediye, ihale şartnamesine “FETÖ” şartı koydu.

BirGün'de yer alan habere göre, Aliağa Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, TÜPRAŞ ve Star rafinerilerinin kuzeybatısında yer alan 5 parseli, “kapalı teklif” usulüyle satışa çıkardı. Toplam 29 bin 762 metrekare büyüklüğünde olan parsellerin bir kısmı, deniz kıyısında yer alan rafineri tesislerinin kullandığı Karaağaç Caddesini kapsıyor. Karaağaç Caddesi fiili yol olarak kullanılmasına karşın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulamasında yol yer almıyor.

Belediyenin ayrı ayrı satışa çıkardığı parseller için belirlediği toplam muhammen bedel, 29 milyon 762 bin 740 TL. Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve 36. maddelerine göre “kapalı teklif” usulüne göre düzenlenecek ihale, 21 Ekim 2021 tarihinde belediye encümen salonunda yapılacak.

FETÖ ŞARTI İHALE ŞARTNAMESİNDE

Darp iddialarıyla da kamuoyu gündemine gelen Aliağa Belediye Başkanı MHP’li Serkan Acar, ihale şartnamesine “FETÖ” şartını koydu. Arsa satışı ihalelerinde pek rastlanılmayan söz konusu satış şartı maddesinde şöyle deniyor:

“FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar.”

Şartnamede ayrıca konuyla ilgili olarak, “Terör örgütleriyle iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili taahhütname” de isteniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2019’da, MHP’li Serkan Acar’ı, “Cumhur İttifakı”nın Aliağa Belediye Başkan adayı olarak takdim etmişti.