Batman merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Batman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yoluyla toplum sağlığı ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Çalışma kapsamında Batman kent merkez ve Sason ilçesi ile Ordu'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, adreslerdeki aramalarda 3 kilo 630 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 2,19 gram metamfetamin, 2,96 gram bonzai ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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