Batman Üniversitesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:22

Akademik kadrosundaki akrabalık ilişkileriyle ve usulsüz uygulamalarıyla birçok kez gündeme gelen Batman Üniversitesi’ndeki tartışmalı uygulamalar Sayıştay raporlarına yansıdı.

Sayıştay’ın 2023 raporlarında üniversitenin Erasmus Programı kapsamında kullanılması için ayrılan ödeneği mobilya almak için kullandığı ortaya çıktı. Bu kapsamda 4 bin 350 Euro'nun harcandığı öğrenildi.

KURALLARA AYKIRI HARCAMALAR

Erasmus kurumsal destek hibesinden el kitabında yazılı ilke ve kurallara uygun olmayan harcama yapıldığına dikkat çekilen raporda, “Erasmus ve bireylerin öğrenme hareketliliği kapsamında sağlanan kurumsal destek hibesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından her bir sözleşme dönemi kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştiren yükseköğretim kurumları için hazırlanmış olan el kitabı hükümlerine aykırı olarak harcandığı görülmüştür” denildi.

2023 yılı içerisinde, 2017, 2019, 2020 ve 2022 bütçelerinden aktarma yapılarak Erasmus kapsamında yurtdışı ve yurtiçi seyahat ve etkinlikler için 7 bin 79 Euro ve mobilya takımı alımı için 4 bin 350 Euro olmak üzere toplamda 11 bin 430 Euro'nun kurumsal destek hibesinden ödendiğine dikkat çekilen raporda, “Bununla birlikte özel bütçe imkanlarıyla alınması gereken ve doğrudan Erasmus hareketlilik faaliyetiyle ilgili olmayan mobilya, tefrişat giderlerinin destek hibesinden karşılanmasının da el kitabında ve program rehberinde belirtilen ilke ve kurallara uygun olmadığı, ofis için koltuk takımı alınmasının Erasmus kapsamında öğrenci ve personel hareketliliğini artırmaya katkı sağlamayacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.