Batman Valiliği'nden 'patlama sesi' uyarısı
Batman Valiliği, 20 Aralık'ta yapılacak uçaksavar atışları nedeniyle, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin uyarıda bulunuldu.
Batman Valiliği tarafından, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda 20 Aralık'ta olacak uçaksavar atışları nedeniyle açıklama yapıldı.
"PANİĞE KAPILMAYIN"
Valilik açıklamasında, "Batman 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır. Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!