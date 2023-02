Batman'da 18 dairelik apartmanın patlayan kolonlarından 'tuğla' çıktı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:46

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:53

Batman'da şiddetli hissedilen deprem bazı binalarda hasara neden oldu.

Deprem sonrası ülke genelinde olduğu gibi Batman'da da binaların sağlamlığı sorgulanmaya başlandı. Batman Yeni Mahalle Komando Caddesi üzerinde bulunan 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonlardan çıkanlar karşısında şoke oldu.

Bina sakinlerinden Bahaddin Ersöz, binalarında 4 kolon yerine tuğladan yapılmış kolonların olduğunu belirtti.

"KOLON HIRSIZLIĞINI İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Gördükleri karşısında şoke olduklarını belirten bina sakinlerinden Bahaddin Ersöz, "Gördüğünüz gibi kolonlar tuğladan yapıldığı için bina ağır hasarlı olmuş. Bu kolonlar tuğla olduğundan dolayı binamızda 8 tane ana kolonumuz ağır hasarlı. Ağır hasarlı olduğundan dolayı 18 daire ve 2 tane dükkanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Dükkân ve daire sahipleri mağdur durumda. Daire sahipleri eşyalarını almadan hırsızlar binaya girerek çoğu eşyalarımızı çalmışlar. Dükkan sahipleri de eşyaların çoğunu dışarı atmışlar. Giden gelen eşyalarını talan etmiş" dedi.

Ersöz şöyle konuştu:

"Binamızda 8 tane ana kolonumuz şu an çatlak ve binamıza giremiyoruz. Yetkililerden acilen yardım istiyoruz. Bizim kolonlar tuğladan olmamış olmasaydı hiçbir sorun olmazdı. Tuğladan yapılmış 4 tane kolonumuz var. Benim tahminim müteahhitler belediyeden izin almak için kolon görünümlü tuğla yapmışlar. Zaten içinde sadece tuğla var. Kolon görünümlü bu tuğlalar çöktüğünden dolayı içerdeki ana kolonlardan 8 tanesi patlamış.

Demirleri, betonları hepsi dışarı çıkmış. Ben inşaatçı bir insanım. Bu asla normal bir kolon değil. Batman'da böyle bir bina yok. Türkiye'de de bulamazsınız. Her türlü hırsızlığı gördük de tuğladan yapılmış kolon hırsızlığını ilk kez görüyoruz ve şu an şaşkınız. Bütün daire sahipleri bu durum karşısında şaşkın. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bir an önce bizi mağdur eden insanların yetkililer tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz."