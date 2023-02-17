Batman Başlıyor filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:18

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:18

Batman Başlıyor (Batman Begins), yönetmenliğini üstlenen Christopher Nolan'ın, enaristliğinde David S. Goyer'la birlikte çalıştığı, 2005 yapımlı bir akiyon filmidir.

BATMAN BAŞLIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bruce Wayne’in ailesi öldürülünce Asya’ya döner ve Henri Ducard ve Ra's Al Ghul tarafindan kötülerle nasil savasmasi gerektigi konusunda egitilir.

Bruce Wayne’ın ailesi öldürülünce Asya’ya döner ve Henri Ducard ve Ra's Al Ghul tarafından kötülerle nasıl savaşması gerektiği konusunda eğitilir. Gotham City’nin yok edilmek istendiğini öğrenen Wayne, evine döner ve bunu engellemek için elinden geleni yapar.

BATMAN BAŞLIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Bale

Michael Caine

Liam Neeson

Katie Holmes

Gary Oldman

Cillian Murphy

Morgan Freeman

Tom Wilkinson

Rutger Hauer

Mark Boone Junior

Ken Watanabe

BATMAN BAŞLIYOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Batman Başlıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlenmiştir.



