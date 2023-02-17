Batman Başlıyor filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2005 yılında vizyona giren Batman Başlıyor filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Batman Başlıyor filminin konusu ne? Batman Başlıyor filminin oyuncuları kim? Batman Başlıyor filminin IMDb puanı kaç?
Batman Başlıyor (Batman Begins), yönetmenliğini üstlenen Christopher Nolan'ın, enaristliğinde David S. Goyer'la birlikte çalıştığı, 2005 yapımlı bir akiyon filmidir.
BATMAN BAŞLIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Bruce Wayne’in ailesi öldürülünce Asya’ya döner ve Henri Ducard ve Ra's Al Ghul tarafindan kötülerle nasil savasmasi gerektigi konusunda egitilir.
Bruce Wayne’ın ailesi öldürülünce Asya’ya döner ve Henri Ducard ve Ra's Al Ghul tarafından kötülerle nasıl savaşması gerektiği konusunda eğitilir. Gotham City’nin yok edilmek istendiğini öğrenen Wayne, evine döner ve bunu engellemek için elinden geleni yapar.
BATMAN BAŞLIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christian Bale
Michael Caine
Liam Neeson
Katie Holmes
Gary Oldman
Cillian Murphy
Morgan Freeman
Tom Wilkinson
Rutger Hauer
Mark Boone Junior
Ken Watanabe
BATMAN BAŞLIYOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Batman Başlıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlenmiştir.
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