Müftülükten 'deprem' fırsatçılığı: Batman'da Diyanet vaizleri eğitim verecek

Mevzuat değişiklikleriyle eğitimde ağırlığı artan Diyanet’ten bir adım daha geldi. Batman İl Müftülüğü’nün istemi üzerine ortaokul ve lise öğrencilerine uzman vaizler tarafından “gençlerin Allah’a karşı sorumlulukları” anlatılacak.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:38
Müftülükten 'deprem' fırsatçılığı: Batman'da Diyanet vaizleri eğitim verecek
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Birçok kamu kurumuyla işbirliği yapan, mevzuat değişiklikleriyle eğitimde ağırlığı artan ve fetvalarıyla tepki çeken Diyanet’in eğitime yönelik girişimlerine bir yenisi eklendi. 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm ortaokul ve lise müdürlüklerine “proje uygulama” başlığıyla yazı gönderdi. 

ALLAH’A KARŞI SORUMLULUĞU ANLATACAKLAR

Batman İl Müftülüğü’nün “Duyarlı Gençlik ve Güvenli Toplum” projeleri kapsamında yazı gönderdiği aktarılan yazıda, bu kapsamda uzman vaizlerin, ortaokul ve lise öğrencilerine “gençlerin kendilerine, ailelerine, topluma ve Allah’a karşı sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler ve konferanslar düzenleyeceği” belirtildi. 

Yazıda, konunun, merkezde bulunan ortaokul ile ortaöğretim okullarına duyurulması istendi.


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