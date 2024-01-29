Batman’da faciadan dönüldü: Gelin arabası ambulansla çarpıştı!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:13

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:14

Alınan bilgilere göre, İpekyolu Caddesi’nde akşam saatlerinde düğün salonuna gitmekte olan 06 DTR 754 plakalı KİA marka otomobil, ambulans ile çarpıştı.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.