Batman’da faciadan dönüldü: Gelin arabası ambulansla çarpıştı!
Batman’ın Kozluk ilçesinde ambulans ile boş olan gelin arabasının çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, İpekyolu Caddesi’nde akşam saatlerinde düğün salonuna gitmekte olan 06 DTR 754 plakalı KİA marka otomobil, ambulans ile çarpıştı.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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