Batman’da faciadan dönüldü: Gelin arabası ambulansla çarpıştı!

Batman’ın Kozluk ilçesinde ambulans ile boş olan gelin arabasının çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:13
Batman’da faciadan dönüldü: Gelin arabası ambulansla çarpıştı!
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre, İpekyolu Caddesi’nde akşam saatlerinde düğün salonuna gitmekte olan 06 DTR 754 plakalı KİA marka otomobil, ambulans ile çarpıştı.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


İlgili Haberler

Batman'da akrabalar arasında 'bıçaklı' kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da akrabalar arasında 'bıçaklı' kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Batman’da ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı

Batman’da ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler