Batman'da 3 araç birbirine girdi... Yaralılar var!

Aralarında belediye servis minibüsünün de olduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da 3 araç birbirine girdi... Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:02

Batman'da Gültepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde merkeze bağlı Balpınar Belediyesi'ne ait servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre; bu sırada seyir halindeki başka bir otomobil daha kazaya karıştı. Bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki yurttaşlar koştu.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #batman #kaza #Minibüs #servis

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