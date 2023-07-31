Batman'da acı olay: Buzdolabı tamir ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde buzdolabı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan esnaf Aykut Çelik (47), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:17
Batman'da acı olay: Buzdolabı tamir ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Orta Mahallesi’ndeki bir işyerinde, akşam saatlerinde buzdolabını tamir etmek isteyen esnaf Aykut Çelik, elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.

Çelik’in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Mehmet Akif Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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