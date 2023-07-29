Elektrikli araçlarda Porsche'nin hız rekoru kırıldı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:39

Güncelleme: 29.07.2023 - 17:39

Porsche Taycan tarafından 2021 yılında kırılan 165 km/sa'lik önceki rekor geçildi.

Rekor, bu hafta sonu Formula E sezon finalinin yapılacağı Londra'daki ExCeL merkezinde kırıldı. Pist, Formula E'nin sıfır emisyonlu çalışması sayesinde benzersiz bir iç mekan-dış mekan düzenine sahip.

Rekor süre kısa bir hızlanma ile başladı, ardından Formula E yarışının başlangıç/bitiş düzlüğü olarak da işlev gören 283 metrelik düzlükten önce yaklaşık 40 km/sa'lik hızla dönüş yapıldı.

Ardından çeyrek milden daha kısa olan bu düzlükte Formula E aracı saatte 40 kilometreden 218.71 km/sa'lik hıza ulaştı. Formula E sürücüsü Jake Hughes rekor için direksiyon başındaydı.

ARACIN GÜCÜ ARTIRILDI

Rekor için kullanılan araç, tüm kısıtlamaların kaldırıldığı modifiye edilmiş bir Formula E Gen 3'tü. Formula E buna "GENBETA" projesi adını veriyor.

Gen 3 otomobilin ön ve arkada olmak üzere iki elektrik motoru var, ancak ön motor sadece rejeneratif frenleme için kullanılıyor. Bu büyük ölçüde yarış amaçları için yapılıyor. Açık tekerlekli yarışlar her zaman arkadan çekişli olmuştur, bu nedenle Formula E Gen 3 aracı bu geleneğe sadık kalıyor.

Ancak bu teknik bir sınırlama değil, motor hâlâ güç alabiliyor. GENBETA aracında, daha fazla güç sağlamak için ön motor devreye sokularak aracın toplam gücü 350kW yerine 400kW'a çıkarıldı.

Buna ek olarak, araca daha yapışkan lastikler ve düz hat hızı için bazı aerodinamik iyileştirmeler yapıldı.