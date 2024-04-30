Batman’da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Batman’da akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:38
Batman’da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı
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Batman İpragaz Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen S.D. ile yeğeni B.D. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., pompalı tüfeğini çıkararak B.D.’ye ateş etti.

S.D.’nin tüfeğinden çıkan kurşunlar B.D.’nin bacaklarına isabet etti.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.D., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


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