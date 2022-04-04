Batman’da asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber

Batman’da inşaat halindeki 10 katlı binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

(İHA)
04 Nisan 2022 Pazartesi, 21:47
Batman’da asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber
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Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf yolu üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan İsmail Aktan (50), 10 katlı binanın 5’inci katından asansör boşluğuna düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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