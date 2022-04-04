Batman'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini 11 yerinden bıçakladı

Yeni bir kadına yönelik şiddet haberi, bu kez Batman’dan geldi. Bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini 11 yerinden bıçakladı. Kadın, ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

İHA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:09
Batman'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini 11 yerinden bıçakladı
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Olay, Batman Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, S.E.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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