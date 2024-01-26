Batman’da ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:27

Batman’ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkili olan şiddetli yağış sonrası yığma ahır çöktü. Ahırın sahibi, 122 Acil Çağrı Merkezi’ne ahır içinde 8 yavru köpek olduğunu bildirdi.

Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5’ini sağ çıkardı, 3 yavru köpek ise telef oldu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti.