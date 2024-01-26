Batman’da ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı
Batman’da şiddetli yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5’i AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Batman’ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkili olan şiddetli yağış sonrası yığma ahır çöktü. Ahırın sahibi, 122 Acil Çağrı Merkezi’ne ahır içinde 8 yavru köpek olduğunu bildirdi.
Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5’ini sağ çıkardı, 3 yavru köpek ise telef oldu.
Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Malatya'da korkutan deprem!
- İstanbul adayı belli oldu!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- Survivor kim elendi?