Batman’da feci kaza... Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Batman’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman’da feci kaza... Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:03

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Komando Mahallesinde seyir halindeki 2 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜLER TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Etiketler: #112 Acil #batman

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