Batman’da 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:43

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:12

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bir TIR durdurularak arandı.

Narkotik köpeği ’Linda’ ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.