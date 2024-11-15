Batman’da 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı

Batman’da polis ekiplerinin arama yaptığı bir TIR'da 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Batman’da 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:43

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bir TIR durdurularak arandı.

Narkotik köpeği ’Linda’ ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #batman #uyuşturucu #Operasyon

İlgili Haberler

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı

Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler