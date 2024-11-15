Batman’da 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı
Batman’da polis ekiplerinin arama yaptığı bir TIR'da 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bir TIR durdurularak arandı.
Narkotik köpeği ’Linda’ ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Gözaltına altına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #batman #uyuşturucu #Operasyon
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