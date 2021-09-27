Batman'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten bomba parçaları çıktı
Batman'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten bomba parçalarının çıktığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de Gültepe Mahallesi Marangozcular Sitesi civarında şüpheli bir kişi görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerce çevrede yapılan geniş çaplı araştırma sonucu yol kenarında şüpheli bir paket olduğu tespit edildi.
Çevre güvenliği alınarak bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Can ve mal kaybı yaşanmayan olayın ardından ekiplerce çevrede yapılan incelemede el bombasına ait parçalar olduğu görüldü.
Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.
Fotoğraf: Temsilidir
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