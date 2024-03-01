İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!
Bergama ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan ve otomobille hastaneye getirilen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Dolaplıbahçe Sokak'ta içki içen 6 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada bıçakla yaralanan Serdar Çam (24) ve Tayfun K. (29), gruptaki bir kişi tarafından otomobille Kınık Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Serdar Çam müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Tayfun K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli Polat A.'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.
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