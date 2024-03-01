İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

Bergama ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan ve otomobille hastaneye getirilen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:54
İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!
Abone Ol google-news

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Dolaplıbahçe Sokak'ta içki içen 6 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan Serdar Çam (24) ve Tayfun K. (29), gruptaki bir kişi tarafından otomobille Kınık Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Serdar Çam müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Tayfun K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli Polat A.'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.


Bergama haberleri bıçak haberleri gözaltı haberleri İzmir haberleri kavga haberleri

İlgili Haberler

Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!
Elazığ'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga!

Elazığ'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga!
Kütahya’da akrabalar arası bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

Kütahya’da akrabalar arası bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
Ezgi Apartmanı davası başladı, Ersan Şen'e büyük tepki: 'Burası televizyon programı değil...'

Ezgi Apartmanı davası başladı, Ersan Şen'e büyük tepki: 'Burası televizyon programı değil...'
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı? Erdoğan'dan kötü haber!

Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı? Erdoğan'dan kötü haber!
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…