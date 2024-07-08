Batman'da kendisinden haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
Batman'da, bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu.
Batman'da bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve Tilmerc Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.E.'den (48) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri B.E.'yi hareketsiz halde buldu.
Ekipler B.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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