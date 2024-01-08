Batman'da otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı
Batman'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında meydana geldi. L.T. (29) idaresindeki 06 AD 0686 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (68) H.T. (65) .T. (27) ile H.T. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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