Batman'da rögar kapağı hırsızlığına 3 yıl hapis cezası

09 Aralık 2022 Cuma, 15:43

19 Mayıs Mahallesi 948. Sokak’ta yaklaşık 1 yıl önce yaşanan rögar kapağı hırsızlığının ardından Batman Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon (BASKİ) Müdürlüğü şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı araştırmada hırsızlık olayını Turan Dayanç’ın yaptığı tespit edildi.

Hakkında 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kamu yararına tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık’ suçundan dava açılan Dayanç, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Batman Belediyesi’nden de yapılan açıklamada, kamu malının çalınması, satılması ve veya bunlara aracılık eden kişi veya kişiler hakkında cezai yaptırımların bulunduğu kaydedilerek, “Emsal niteliği taşıyan hırsızlık olayında mahkeme hırsızlık suçunu affetmemiş, ilgili şahsı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırmıştır. Batman halkının öz malını sırf kendi menfaatleri uğruna çalıp, satarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlar bir kez daha düşünmelidirler ki, yapılan bu fiilin sonucu cezaevidir” denildi.