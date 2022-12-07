Pes dedirten hırsızlık: Sultangazi'de fırından sadaka kutusunu çaldı

Sultangazi'de, fırına giren şüpheli, bir dernek adına yardım toplanan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:15
Pes dedirten hırsızlık: Sultangazi'de fırından sadaka kutusunu çaldı
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İsmetpaşa Mahallesi'nde, 4 Kasım Pazar günü saat 06.30 sıralarında bir fırının bulunduğu sokaktan geçen cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, fırında çalışanların arkada çalıştığını fark etti.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Fırına giren şüpheli, tezgah üzerindeki bir derneğe ait sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli, fırından ayrılırken tezgahın başına gelen çalışanlar kutunun olmadığını gördü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlığı fark etti. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 


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