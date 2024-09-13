Batman'da 'sahte koruma kimlikli' göçmen kaçakçısı yakalandı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:40

Güncelleme: 13.09.2024 - 14:41

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda durdurulan araçta 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Olayla ilgili üzerinde farklı ülkelere ait pasaport ve koruma kartı bulunduran şüpheli, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.