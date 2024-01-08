Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Batman'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.S. (41) R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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