Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:51

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.S. (41) R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.