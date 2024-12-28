Batman'da sokak ortasında silahlı dehşet: 18 yaşındaki genç başından vuruldu!
Batman’da meydana gelen silahlı saldırıda bir genç, sokak ortasında silahla kafasından vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Raman Caddesi’nde meydana geldi.
18 yaşındaki İ.H.E. yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan genci gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KURTARILAMADI
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki İ.H.E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Etiketler: #batman #silahlı saldırı #silah
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