Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni bulundu
Esenyurt'ta 73 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Kadının vücudunda yanık izleri olduğu ileri sürülürken önceki günde evde yangın çıktığı öğrenildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi'nde iddiaya göre, emekli öğretmen Mukadder Patlak'dan (73) haber alamayan yakınları evine gitti.
Patlak’ın evinde yerde cansız şekilde yattığı gören yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Patlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen emekli öğretmenin bir gün öncede evinde ufak çaplı yangın çıktığı ve yangını komşularının ve eşinin söndürdüğü öğrenildi.
VÜCUDUNDA YANIK İZLERİ GÖRÜLDÜ
Patlak’ın cansız bedeni evin ortasında duran çöp poşetlerinin arasında bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Patlak’ın cansız bedeninde yanık izleri görüldü.
Aynı mahallede esnaf olan Cemil Aktaş “Ben buranın esnafıyım. Mukadder ablayı yıllardır tanırım. Dün bir patlama olmuş evinde. Tüp patlamış. Yaralanmış. Üzüldük. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Bundan bir ay kadar önce ayağı sakatlanmıştı. Evinden dışarıya çıkmıyordu. Durumları da pek iyi değildi. Kendisi emekli öğretmendi” dedi.
Patlak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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