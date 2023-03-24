Batman’da şüpheli kadın ölümü: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:27

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:31

Batman kent merkezinde yaşayan 40 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre cinayet, Merkez ilçesine bağlı Belde Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşlarında ve 3 çocuk annesi Z.A. adlı kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

İkamet ettiği binanın 5’inci katında meydana gelen vahşi cinayetin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ve cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı.