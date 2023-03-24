Batman’da şüpheli kadın ölümü: Soruşturma başlatıldı!

Batman Belde Mahallesi'nde 40 yaşlarındaki Z.A. adlı kadın evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:27
Batman’da şüpheli kadın ölümü: Soruşturma başlatıldı!
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Batman kent merkezinde yaşayan 40 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre cinayet, Merkez ilçesine bağlı Belde Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşlarında ve 3 çocuk annesi Z.A. adlı kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü. 

İkamet ettiği binanın 5’inci katında meydana gelen vahşi cinayetin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ve cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı.


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