Elazığ'da şüpheli kadın ölümü

Elazığ'da yalnız yaşayan Saliha U. isimli kadın, evinde şüpheli şekilde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 21:42
Elazığ'da şüpheli kadın ölümü
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Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak'taki bir binanın 4. katındaki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Saliha U.'dan 15 gündür haber alamayan komşuları, evden yayılan koku üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Söz konusu adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde kadının cesedini buldu.

Saliha U.'nun cesedi polisin evdeki incelemesi sonrası otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.


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