Batman'da 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü: İHA 'sakız' dedi, DHA 'intihar'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:37

Güncelleme: 14.02.2025 - 16:42

12 yaşındaki Esra yaşamını yitirdi, boynunda ip izleri tespit edildi

Batman'da iddiaya göre nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen Esra Bozkurt (12), kurtarılamadı.

Boynunda ip izlerine rastlanan Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, iddiaya göre dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti.

"İNTİHAR" İDDİASI

Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi.

2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

İHA 'SAKIZ' DEDİ

İHA ise Esra'nın çiğnediği sakız yüzünden hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İddiaya göre Bozkurt’un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi’ne götürdü. 12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA'ya göre, Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.