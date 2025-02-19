Batman'da şüpheli olay: 'Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü' iddiası

Batman'da Osman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.

Batman'da şüpheli olay: 'Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü' iddiası
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:10

Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde 17 Şubat'ta öğleden sonra Osman Turan, benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi.

Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #batman #Ölüm

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