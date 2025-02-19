Batman'da şüpheli olay: 'Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü' iddiası
Batman'da Osman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.
Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde 17 Şubat'ta öğleden sonra Osman Turan, benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi.
Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- TÜSİAD'dan bir açıklama daha!
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Sedat Peker'den 'MHP' ve 'dönüş' açıklaması
- AKOM turuncu kodlu alarma geçti!
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı