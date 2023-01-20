Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı
Batman'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 74 sikke ile 2 dini kitap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 2 farklı operasyonda, 74 değişik şekil ve ebatta sikke, kutular ve 19 sayfalık 2 dini kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
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