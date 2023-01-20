Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı

Batman'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 74 sikke ile 2 dini kitap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:34
Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 2 farklı operasyonda, 74 değişik şekil ve ebatta sikke, kutular ve 19 sayfalık 2 dini kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.


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