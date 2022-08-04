Marmaris'te sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde su sporları sürat teknesinin tekne dolmuşa çarpması sonucu bir turist öldü. 3 kişi de yaralandı.
Marmaris-İçmeler seferi yapan tekne dolmuş hareket halinde iken, su sporları işletmesinden kiraladıkları sürat teknesi ile İçmeler-Marmaris arasında hareket halinde olan sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı.
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