Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi
Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.
H.G. idaresindeki traktöre binen 72 yaşındaki Salih Özmen, Kırkat Göleti mevkisinde araçtan düştü. Ağır yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Özmen'in cenazesi ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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