Kocaeli'nde traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücünün annesi Faize Ç. (72) hayatını kaybetti, eşi Filiz Ç. (47) ile kızı Beyzanur Ç. (23) ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkisinde meydana geldi. Erkek olan Türkan Ç. (49) idaresindeki 41 KC 406 plakalı traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
1 KİŞİ RÖMORKUN ALTINDA SIKIŞTI
İtfaiye ekipleri, römorkun altında sıkışan sürücünün annesi Faize Ç., eşi Filiz Ç. ve kızı Beyzanur Ç.'yi kurtardı. Ekipler, Faize Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Türkan Ç. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
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