Niğde'de traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Niğde'de merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkisinde Bilal Gül (67) idaresindeki 51 EK 320 plakalı traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) hayatını kaybetti.
Yaralanan S.A. (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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