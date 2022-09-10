Traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde dedesi B.K. (68) idaresindeki 60 AT 184 plakalı traktörde bulunan M.F.K. (9), Yukarıçandır köyünde dengesini kaybederek araçtan düştü.
Traktörün üzerinden geçtiği M.F.K., olay yerinde hayatını kaybetti.
Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından aileye teslim edildi. M.F.K.'nin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
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