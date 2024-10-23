Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:55

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden ilimize gelen bir şüpheli yakalanmış, şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 906 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiştir. İlimize gelen şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheli daha ilimizde yakalanmıştır. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Batman Valiliği #batman

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