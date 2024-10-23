Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden ilimize gelen bir şüpheli yakalanmış, şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 906 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiştir. İlimize gelen şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheli daha ilimizde yakalanmıştır. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Batman Valiliği #batman
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- 'Öcalan için af istedi'
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Avukatları harekete geçti