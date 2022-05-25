Batman'da uyuşturucu operasyonu: 'Kebap paketine' gizlemişler
Batman'da, polis ekiplerince 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kilo 224 gram metamfetamin ve 1 kilo 769 gram esrar ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuların bir miktarı, porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ay süren çalışma yaptı. Belirlenen 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
KEBAP PAKETİNE GİZLEMİŞLER
Yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucuların bir miktarı da porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ANNELERE ÇAĞRI
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, annelere seslenerek, "Batman'a en büyük kötülüğü yapıyorlar. Çocuklarımıza en fazla öldürücü darbesi olan bu zehri satıyorlar. Lütfen çocuklarınızın ne yaptığına, kimlerle görüştüğüne dikkat edin. 'En iyi Narkotik Polisi Anne' projemiz kapsamında bizlerle irtibatta olsunlar. Narkotik dedektifleri güzel bir çalışmaya imza attılar. 6 aylık bir çalışma sonunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı. Bugüne kadar bu uyuşturucudan bir ölümlü vaka yaşanmasa da ülkemizde özellikle kristal dediğimiz metamfetamin kaynaklı ciddi bir ölüm olduğunu biliyoruz" dedi.
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