Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve kesici alet ele geçirildi.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 zanlıyı takibe aldı.
Şüphelilerin evindeki aramalarda, bin 599 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, kesici ve delici aletler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 715 lira para ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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