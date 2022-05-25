Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:41

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin evindeki aramalarda, bin 599 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, kesici ve delici aletler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 715 lira para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.