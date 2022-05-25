Yol kenarındaki 'uyuşturucu satışına' suçüstü

Arnavutköy'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı. Operasyonda yarım kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:34
Yol kenarındaki 'uyuşturucu satışına' suçüstü
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İstanbul  Arnavutköy'de ormanda uyuşturucu madde saklayan ve yol kenarında sattıkları öne sürülen şüphelilere polis, dün operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları otomobili GPS sinyalinden takip etti.

490 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelileri Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuşturucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü yakaladı.

Operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken, H.G ve E.Ü. isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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