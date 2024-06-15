Batman'da yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Batman'da 5 katlı binanın odunluğunda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan, aralarında bebeklerin de olduğu 6 kişi kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:18
Batman'da yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın odunluğunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman binayı sararken, evlerinde mahsur kalan aralarında bebeklerin de olduğu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahaleleri yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


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