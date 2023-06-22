Ahmet Berat Çonkar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:07

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:07

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ahmet Berat Çonkar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ahmet Berat Çonkar kimdir? Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar kaç yaşında, nereli? İşte, Ahmet Berat Çonkar hakkında merak edilenler...

AHMET BERAT ÇONKAR KİMDİR?

Ahmet Berat Çonkar, 13 Ağustos 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Miami Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Aynı üniversiteden Uluslararası İşletme Yönetimi sertifikası aldı. Oxford Üniversitesi Türk Diplomat Eğitim Programını ve Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Uzmanlık Temel Eğitim Programlarını bitirdi.

American Express firmasının Miami'de bulunan Latin Amerika ve Karayipler Genel Merkezinde uzman ve Karayip Adaları Bölgesinden sorumlu Uluslararası Satış ve Yeni İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştı.

İki yıl süreyle Ekonomi ve Dış Politika alanında Başbakan Danışmanı olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni bitirdi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in Dışişleri Danışmanı oldu.

TBMM 24., 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili oldu. 24. Dönemde NATOPA Türk Grubu Üyesi, 2014-2015 yıllarında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev aldı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı oldu. NATOPA Türk Grubu Başkanı oldu.

AHMET BERAT ÇONKAR ÖZEL HAYATI

Ahmet Berat Çonkar, evli ve 2 çocuğu vardır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Abdullah Tancan

Ahmet Berat Çonkar

Nevzat Şatıroğlu

Zafer Demircan