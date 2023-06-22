Abdullah Tancan kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:02

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:02

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Abdullah Tancan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Abdullah Tancan kimdir? Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan kaç yaşında, nereli? İşte, Abdullah Tancan hakkında merak edilenler...

ABDULLAH TANCAN KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü’nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandı ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevine devam etti. 2016 yılı Ocak ayından itibaren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevini sürdürmüştür.

23/07/2018 tarihinde, 2018/34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Bakan Yardımcılığı” görevine atandı.

ABDULLAH TANCAN ÖZEL HAYATI

Abdullah Tancan, evli ve 5 çocuğu vardır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Abdullah Tancan

Ahmet Berat Çonkar

Nevzat Şatıroğlu

Zafer Demircan