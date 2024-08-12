Bavuldan 9 kilo uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Kayseri'de il dışından kente bavulla 9 kilo 807 gram skunk getiren 2 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:53
Bavuldan 9 kilo uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.'nin (50) il dışından kente uyuşturucu getirip M.Ç. (32) ile buluşacağı bilgisi aldı.

Bu kapsamda şüpheli, uyuşturucuyu teslim edeceği sırada operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeği ile aramada bavulun içinde 9 kilo 807 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y. VE M.Ç., polis merkezine götürüldü.


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