Bayburt’ta 4 organizatör yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Bayburt’ta 7 kaçak göçmeni yasadışı yollarla ülkeye sokan 4 organizatör yakalandı. 7 göçmen ise ülkelerine gönderilmek için Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bayburt’ta 4 organizatör yakalandı: 1 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:00

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasadışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslardan 1’i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan 7 kaçak göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmen kaçakçılığı #göçmen #bayburt

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