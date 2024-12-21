Bayburt’ta 4 organizatör yakalandı: 1 kişi tutuklandı
Bayburt’ta 7 kaçak göçmeni yasadışı yollarla ülkeye sokan 4 organizatör yakalandı. 7 göçmen ise ülkelerine gönderilmek için Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasadışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslardan 1’i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı.
Yakalanan 7 kaçak göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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