Düzensiz göçmenler takside yakalandı!

Tekirdağ'da takside yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler takside yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:03

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki uygulamada takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.

Takside yapılan aramada şişme bot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #tekirdağ #insan kaçakçılığı #taksi

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