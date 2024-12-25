Bayburt'ta ekiplerden operasyon: 6 adet sentetik hap ele geçirildi
Bayburt’ta üzerinde arama yapılan bir kişiden 6 adet sentetik hap ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama yaptı.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Yapılan arama sonucunda 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!