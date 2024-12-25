Bayburt'ta ekiplerden operasyon: 6 adet sentetik hap ele geçirildi

Bayburt’ta üzerinde arama yapılan bir kişiden 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bayburt'ta ekiplerden operasyon: 6 adet sentetik hap ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:00

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama yaptı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan arama sonucunda 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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